Найдено продолжение романа "Заводной апельсин"

Продолжение романа Энтони Берджесса "Заводной апельсин" (A Clockwork Orange) обнаружили в архивах писателя, передает BBC.
200-страничный труд под рабочим названием A Clockwork Condition нашли среди документов Берджесса, которые прежде хранились в его доме под Римом. После смерти писателя дом был продан, а архив перевезли в Манчестер. Там фонд наследия Берджесса приступил к созданию каталога его бумаг.
По словам исследователей, A Clockwork Condition – это сборник мыслей английского писателя о человеческой природе и других вопросах, затронутых им в знаменитом романе 1962 года. Ознакомившиеся с черновиком эксперты охарактеризовали его как "наполовину философские размышления, наполовину автобиографию". Сам автор отмечает в тексте, что в продолжении "Заводного апельсина" хотел выразить страхи по поводу влияния на человечество современных технологий: кино, телевидения и медиа.
В тексте Берджесс также упоминает о спорах вокруг экранизации "Заводного апельсина" Стэнли Кубриком. В 1970-е годы режиссера упрекали в том, что его картина провоцирует насилие среди молодежи. Фильм даже запрещали к показу в Великобритании.
Кроме того, в продолжении писатель рассказал, откуда взялось название "Заводной апельсин". Согласно воспоминаниям Берджесса, в 1945 году он слышал слова 80-летнего посетителя лондонского паба, заявившего, что кто-то был безумен, как заводной апельсин. Спустя почти 20 лет он решил использовать это словосочетание в своем романе, отметил писатель.
Ранее в Великобритании нашли считавшийся утерянным сценарий "Жгучая тайна" режиссера Стенли Кубрика. Он был создан в 1956 году в соавторстве с романистом Колдером Уиллингэмом. По словам экспертов, рукопись является адаптацией новеллы австрийского писателя Стефана Цвейга, написанной в 1913 году.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.