Собянин рассказал о развитии медицины в Москве

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Сергей Собянин рассказал о развитии медицины в столице на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Градоначальник подчеркнул, что столичные врачи применяют уникальное высокотехнологичное оборудование и передовые технологии. В первую очередь их получают отделения хирургии и нейрохирургии, а также онкологии, ортопедии и другие.

"Сегодня высокотехнологичную помощь оказывают более 40 московских стационаров. К примеру, в Институт Склифосовского поступило усовершенствованное уникальное оборудование для "Гамма-ножа", – отметил Собянин.

Мэр уточнил, что это устройство применяется для лечения опухолей, сосудистых образований и заболеваний в полости черепа. В данном случае не требуются травмирующие разрезы.

Также Собянин рассказал о применении роботизированных комплексов Da Vinci.

"С ними можно делать тончайшие малотравматичные операции. Робот самого последнего поколения, с улучшенными характеристиками, в прошлом декабре появился в больнице Спасокукоцкого. Кардиохирурги проводят коронарные шунтирования, эндоваскулярные хирурги устанавливают клапаны сердца через минимальный прокол", – объяснил мэр.

В сосудистые центры Москвы в настоящий момент передают новые аппараты для ЭКМО. Кроме того, в распоряжение врачей поступают устройства для проведения КТ, МРТ и ангиографы. Данное оборудование приобретают по контрактам жизненного цикла.

Ранее стало известно, что Минздрав совместно с Минцифры протестирует применение телемедицинских сервисов для постановки диагноза и назначения лечения пациентам. В Москве, по словам Собянина, число онлайн-консультаций телемедицинского центра достигло отметки в 1,3 миллиона.