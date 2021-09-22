В Мельбурне строители протестуют против обязательной вакцинации

В Мельбурне активисты союза строителей подрались с полицией во время демонстрации. Люди вышли на улицы после того, как власти австралийского штата Виктория приняли решение об обязательной вакцинации строителей. Тех, кто откажется, уже начиная с 23 сентября не будут допускать к работе.

Участники протеста утверждают, что вели себя мирно, а потасовку затеяли провокаторы. Пострадал даже репортер местного телевидения. Когда он рассказывал о происходящем в прямом эфире в него из толпы прилетела бутылка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.