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Москва 24

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Общество

04:46

Сентябрь 2021 года может стать самым холодным с начала XXI века

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сентябрь 2021 года способен стать самым холодным в XXI веке, считают метеорологи. Об этом сообщает газета "Известия".

Как объясняют специалисты, в ближайшие дни в Европейской России прогнозируется температура 5–8 градусов тепла. При этом из-за сильного северо-восточного ветра она будет ощущаться как 0–2 градуса.

"Заток холода – полярный вихрь, сместившийся в сторону Восточного полушария, – очень сильный и на редкость продолжительный, и, значит, в ближайшие 4–5 дней будет холодно", – рассказал в интервью изданию руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Специалист дополнил, что к концу сентября ожидается потепление, температура поднимется выше 10 градусов.

По мнению замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, сентябрьская аномалия не идет вразрез с общими тенденциями потепления климата. Как указал эксперт, за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в России увеличилась на 1,2–1,5 градуса.

Семенов также выразил уверенность, что 2021 год войдет в топ-5 самых теплых лет XXI века.

"В ближайшие 30 лет температура повысится еще примерно на 1,5–2 градуса", – сказал Семенов.

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