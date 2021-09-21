Сентябрь 2021 года может стать самым холодным с начала XXI века

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сентябрь 2021 года способен стать самым холодным в XXI веке, считают метеорологи. Об этом сообщает газета "Известия".
Как объясняют специалисты, в ближайшие дни в Европейской России прогнозируется температура 5–8 градусов тепла. При этом из-за сильного северо-восточного ветра она будет ощущаться как 0–2 градуса.
"Заток холода – полярный вихрь, сместившийся в сторону Восточного полушария, – очень сильный и на редкость продолжительный, и, значит, в ближайшие 4–5 дней будет холодно", – рассказал в интервью изданию руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
Специалист дополнил, что к концу сентября ожидается потепление, температура поднимется выше 10 градусов.
По мнению замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимира Семенова, сентябрьская аномалия не идет вразрез с общими тенденциями потепления климата. Как указал эксперт, за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в России увеличилась на 1,2–1,5 градуса.
Семенов также выразил уверенность, что 2021 год войдет в топ-5 самых теплых лет XXI века.
"В ближайшие 30 лет температура повысится еще примерно на 1,5–2 градуса", – сказал Семенов.
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