В Лондоне противники вакцинации ворвались в здание телекомпании ITN. Полиция на месте, пытается оттеснить толпу. Активисты заявили, что требуют от журналистов говорить некую правду о вакцинации и антиковидных мерах правительства.

При том, что статистика в общем доступе, снижение заболеваемости при массовой вакцинации заметно и позволяет отменять в стране многие ограничения. Пока ситуацию взять под контроль не удается.

Это уже не первая акция антиваксеров в Британии. В начале августа они пытались прорваться в здание BBC. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.