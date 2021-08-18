МНПЗ в первом полугодии 2021 года выпустил больше топлива чем в 2019 году

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Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы компании "Газпром нефть" в первом полугодии 2021 года увеличили общий объем производства бензина больше чем на 10%, до 3,5 миллиона тонн.

Отмечается, что достигнутый показатель на 15% превышает уровень производства в первом полугодии 2019 года, причем наибольший рост – почти 40% – показал выпуск современного высокооктанового бензина G-100. Кроме того, предприятия увеличили совокупный выпуск дизельного топлива и авиационного керосина.

Отмечается, что НПЗ также на 18% (1,1 миллиона тонн) увеличили объем производства битумов для строительства и ремонта столичных улиц.

По словам зампредседателя правления "Газпром нефти" Анатолия Чернера, программа развития нефтеперерабатывающего производства показывает хорошие результаты.

"НПЗ "Газпром нефти" повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду. Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям", – отметил он.

Чернер добавил, что дальнейший рост производства будет возможен благодаря запуску новых комплексов глубокой переработки нефти.

Ранее общественники оценили выполнение программы экологической модернизации Московского НПЗ в ходе выездного заседания Общественного совета, которое провел Росприроднадзор. Опыт предприятия будет рекомендован и другим промышленным площадкам.