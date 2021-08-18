МНПЗ в первом полугодии 2021 года выпустил больше топлива чем в 2019 году

Фото: Стоян Васев
Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы компании "Газпром нефть" в первом полугодии 2021 года увеличили общий объем производства бензина больше чем на 10%, до 3,5 миллиона тонн.
Отмечается, что достигнутый показатель на 15% превышает уровень производства в первом полугодии 2019 года, причем наибольший рост – почти 40% – показал выпуск современного высокооктанового бензина G-100. Кроме того, предприятия увеличили совокупный выпуск дизельного топлива и авиационного керосина.
Отмечается, что НПЗ также на 18% (1,1 миллиона тонн) увеличили объем производства битумов для строительства и ремонта столичных улиц.
По словам зампредседателя правления "Газпром нефти" Анатолия Чернера, программа развития нефтеперерабатывающего производства показывает хорошие результаты.
"НПЗ "Газпром нефти" повышают выпуск востребованной рынком продукции, последовательно сокращая потребление природных ресурсов и снижая воздействие на окружающую среду. Современные производственные комплексы, которые мы строим в Москве и Омске, позволяют гибко реагировать на запросы рынка и оперативно предлагать нужный продукт потребителям", – отметил он.
Чернер добавил, что дальнейший рост производства будет возможен благодаря запуску новых комплексов глубокой переработки нефти.
Ранее общественники оценили выполнение программы экологической модернизации Московского НПЗ в ходе выездного заседания Общественного совета, которое провел Росприроднадзор. Опыт предприятия будет рекомендован и другим промышленным площадкам.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: