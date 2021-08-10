В Португалии семья противников вакцинации за неделю умерла от COVID-19 – СМИ

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Житель английского Кардиффа Фрэнсис Гонсалвеш потерял отца, мать и брата, которые отказались от вакцинации, заразились коронавирусной инфекцией и умерли. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению Гонсалвеша, члены его семьи стали жертвами дезинформации, которая распространяется противниками вакцинации.

"Они попали под влияние пропаганды против вакцинации, которая ведется вокруг. Это рассчитано на людей, которые боятся, и те попадают в ловушку", – рассказал он.

Все они жили в Португалии. Мужчина также отметил, что у его матери, которой 65 лет, были проблемы со здоровьем, а 73-летний отец незадолго до смерти лежал в больнице из-за камней в почках. Также Гонсалвеш рассказал, что его шокировала гибель 40-летнего брата, поскольку он считался в семье "самым здоровым".

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал важное преимущество вакцинации от COVID-19. По его словам, пациенты, которые поставили прививку, гораздо лучше реагируют на лечение в случае заражения коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что этот факт подтверждает опыт медиков, полученный за время пандемии. Тимаков уточнил, что так называемую преаналитику нельзя приравнять по точности к результатам научных исследований, однако полученные данные однозначно подтверждают благотворное влияние вакцинации на восприимчивость к лекарственной терапии.