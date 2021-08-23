Афганских студентов российских вузов призвали связаться с посольством РФ

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Посольство России в Кабуле призвало афганских студентов, которые были зачислены в российские вузы, срочно связаться с дипмиссией. Об этом говорится в сообщении посольства в Twitter.

"Просьба к зачисленным в российские вузы афганским студентам, желающим выехать в Россию, срочно позвонить по следующим номерам +9320 250 00 13, +93-798-023-793", – говорится в сообщении.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24" заявлял, что всего в России обучается 1 441 студент из Афганистана.

Ранее посольство РФ в Афганистане сообщило, что прорабатывает вопрос организации вывозных рейсов для россиян. Позже диппредставительство призвало граждан РФ сообщить о своем намерении покинуть Афганистан до 22 августа. В посольстве пообещали постараться помочь всем желающим.

Сообщить о своем желании выехать в Россию можно по адресу электронной почты rusconsul-af@mail.ru, обратиться по другим вопросам можно по телефонам +9320 250 0177, +9320 250 0013, +93-798-023-793 и +93-703-450-782.

По данным на 21 августа, с момента прихода участников радикального и запрещенного в России террористического движения "Талибан" в Кабул страну покинули порядка 12 тысяч человек, работавших в посольствах и международных гуманитарных группах.