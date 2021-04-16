В Таиланде упавшее "железное дерево" убило трех слонов

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В Таиланде во время грозы и сильного ветра упало "железное дерево" и убило трех слонов. Также ранены еще трое животных, сообщил Третий национальный телеканал Таиланда.

Уточняется, что происшествие случилось в горном районе Ме Ванг в провинции Чиангмай на севере Таиланда в туристической "слоновой деревне".

Высокое дерево, древесина которого обладает большой массой и высокой плотностью, во время грозы упало на шестерых слонов. На месте погибли слониха и трехлетний детеныш. Еще один взрослый слон умер через несколько часов.

Двух животных направили в ветеринарную больницу Таиландского центра охраны слонов. Шестому слону оказали помощь на месте, так как он пострадал в меньшей степени.

Ранее слон напал на рабочего цирка в Казани. Животное оттолкнуло подошедшего к нему сотрудника цирка. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.