Вооруженный человек захватил в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии – СМИ

21 сентября, 23:14
Фото: телеграм-канал "Mash"
Вооруженный злоумышленник захватил в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии. Об этом пишет издание Bild.
По информации СМИ, инцидент произошел на территории земли Бавария. Сообщается также, что туристический автобус прибыл в страну из-за границы.
В данный момент полиция перекрыла трассу с обеих сторон. В операции задействованы силы спецназначения.
Уточняется, что очевидцы слышали звуки трех взрывов. По некоторым предположениям, причиной случившегося могла стать ссора в автобусе.
Ранее вооруженный мужчина захватил филиал банка в городе Кварели в Грузии.
Как сообщалось, злоумышленник требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка, по некоторым данным, находилось около 15 человек.
Позднее сообщалось, что мужчину удалось задержать.
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