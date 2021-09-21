Вооруженный человек захватил в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии – СМИ

Фото: телеграм-канал "Mash"

Вооруженный злоумышленник захватил в заложники троих пассажиров автобуса на юге Германии. Об этом пишет издание Bild.

По информации СМИ, инцидент произошел на территории земли Бавария. Сообщается также, что туристический автобус прибыл в страну из-за границы.

В данный момент полиция перекрыла трассу с обеих сторон. В операции задействованы силы спецназначения.

Уточняется, что очевидцы слышали звуки трех взрывов. По некоторым предположениям, причиной случившегося могла стать ссора в автобусе.

Ранее вооруженный мужчина захватил филиал банка в городе Кварели в Грузии.

Как сообщалось, злоумышленник требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка, по некоторым данным, находилось около 15 человек.

Позднее сообщалось, что мужчину удалось задержать.