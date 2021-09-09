Напавшего на филиал "Банка Грузии" задержали

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Мужчина, который напал на филиал "Банка Грузии" в городе Кварели, был задержан. Об этом сообщает телекомпания "Рустави 2".

"Завершился процесс задержания захватчика. На месте были мобилизованы полицейские и спецназ. Ожидаем официального заявления МВД", – сообщает телекомпания.

Точное число заложников, удерживаемых захватчиком, пока неизвестно. Все они недавно были освобождены.

В четверг вооруженный мужчина захватил филиал банка в городе Кварели. Как сообщалось, он требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка, по некоторым данным, находилось около 15 человек.

