Напавший на филиал "Банка Грузии" освободил всех заложников

16:54
Фото: телеграм-канал Mash
Мужчина, который напал на филиал "Банка Грузии", освободил всех заложников, заявил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.
По его словам, с захватчиком ведут переговоры правоохранители.
"Посмотрим, каков будет результат, дождемся результата. Сейчас он один находится в банке. Он пока ничего не говорит, переговоры ведутся", – приводит слова Шиошвили Sputnik Грузия.
В четверг вооруженный человек захватил филиал банка в городе Кварели. Как сообщалось, он требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка, по некоторым данным, находилось около 15 человек.
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