Напавший на филиал "Банка Грузии" освободил всех заложников

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Мужчина, который напал на филиал "Банка Грузии", освободил всех заложников, заявил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.

По его словам, с захватчиком ведут переговоры правоохранители.

"Посмотрим, каков будет результат, дождемся результата. Сейчас он один находится в банке. Он пока ничего не говорит, переговоры ведутся", – приводит слова Шиошвили Sputnik Грузия.

В четверг вооруженный человек захватил филиал банка в городе Кварели. Как сообщалось, он требовал около 160 тысяч долларов в обмен на заложников. В здании филиала банка, по некоторым данным, находилось около 15 человек.

