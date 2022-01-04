Автосервис загорелся на площади 400 "квадратов" в Екатеринбурге

07:52
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге загорелся автосервис. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Об этом во вторник утром, 4 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Открытое горение ликвидировали спустя полтора часа с момента поступления сообщения. В тушении участвовали 55 человек и 15 единиц техники. Сейчас на месте ЧП проводится разборка и проливка сгоревших конструкций.
По данным спасателей, горели автомобили и технологическое оборудование. Из помещений эвакуировали семь газовых баллонов. Также в ведомстве сообщили, что тушение пожара осложнялось наличием неисправных гидрантов.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном жилом доме в городе Сухой Лог в Свердловской области. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
Из горящего дома удалось эвакуировать 40 человек. При этом в результате случившегося пострадали два человека. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: