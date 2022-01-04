Автосервис загорелся на площади 400 "квадратов" в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелся автосервис. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Об этом во вторник утром, 4 января, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Открытое горение ликвидировали спустя полтора часа с момента поступления сообщения. В тушении участвовали 55 человек и 15 единиц техники. Сейчас на месте ЧП проводится разборка и проливка сгоревших конструкций.

По данным спасателей, горели автомобили и технологическое оборудование. Из помещений эвакуировали семь газовых баллонов. Также в ведомстве сообщили, что тушение пожара осложнялось наличием неисправных гидрантов.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в трехэтажном жилом доме в городе Сухой Лог в Свердловской области. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Из горящего дома удалось эвакуировать 40 человек. При этом в результате случившегося пострадали два человека. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу.