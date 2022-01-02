Жилой дом загорелся на площади 500 "квадратов" в Свердловской области

04:17
Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области
Пожар охватил трехэтажный жилой дом в городе Сухой Лог в Свердловской области. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 20:30 по московскому времени. Возгорание случилось в здании на Милицейской улице.
Площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Из горящего дома удалось эвакуировать 40 человек. При этом в результате случившегося пострадали два человека. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу.
В тушении пожара сейчас участвуют 50 человек и 15 единиц спецтехники. В данный момент возгорание удалось локализовать.
Ранее пожар произошел в частном доме в селе Хомутово Иркутской области. Постройка оказалась целиком охвачена огнем. Кроме того, возникла угроза перехода пламени на соседние дома.
В результате случившегося погибли пять человек. По информации МЧС, причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования.
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