Жилой дом загорелся на площади 500 "квадратов" в Свердловской области

Фото: Главное управление МЧС по Свердловской области

Пожар охватил трехэтажный жилой дом в городе Сухой Лог в Свердловской области. Об этом информирует сайт регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 20:30 по московскому времени. Возгорание случилось в здании на Милицейской улице.

Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Из горящего дома удалось эвакуировать 40 человек. При этом в результате случившегося пострадали два человека. Они были госпитализированы в Центральную районную больницу.

В тушении пожара сейчас участвуют 50 человек и 15 единиц спецтехники. В данный момент возгорание удалось локализовать.

Ранее пожар произошел в частном доме в селе Хомутово Иркутской области. Постройка оказалась целиком охвачена огнем. Кроме того, возникла угроза перехода пламени на соседние дома.

В результате случившегося погибли пять человек. По информации МЧС, причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования.