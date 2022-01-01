Число жертв при пожаре в частном доме под Иркутском выросло до пяти

11:25
Фото: 38.mchs.gov.ru
Число жертв при пожаре в частном доме в селе Хомутово под Иркутском выросло до пяти, включая ребенка, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Уточняется, что в результате ЧП погибли три женщины, мужчина и 11-летний ребенок. Хозяина дома с травмами доставили в городскую больницу.
По факту пожара следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В настоящее время на месте, где произошел пожар, работают представители СК и криминалисты. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Сообщение о возгорании в двухэтажном частном строении поступило спецслужбам от очевидца в 08:35 по местному времени 1 января. Уточняется, что постройка оказалась целиком охвачена огнем, возникла угроза перехода огня на соседние дома.
На место ЧП были направлены дополнительные службы из Иркутска. В течение часа возгорание было локализовано на площади 216 квадратных метров.
На тот момент было известно, что при пожаре погиб один человек, судьба еще четырех была неизвестна.
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