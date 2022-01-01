Один человек погиб при пожаре в частном доме под Иркутском

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Один человек погиб, судьба еще четырех неизвестна в результате пожара в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Приангарья.

Сообщение о возгорании в двухэтажном частном строении поступило спецслужбам от очевидца в 08:35 (03:35 по московскому времени). Уточняется, что постройка оказалась целиком охвачена огнем, возникла угроза перехода огня на соседние дома.

На место ЧП были направлены дополнительные службы из Иркутска. В течение часа возгорание было локализовано на площади 216 квадратных метров.

По предварительным данным, в доме на тот момент было девять человек, до приезда спасателей из помещений эвакуировались пятеро, из них один получил травмы и один скончался в скорой помощи.

В настоящее время на месте работают дознаватели. Информация о пропавших уточняется.

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