Один человек погиб при пожаре в частном доме под Иркутском

08:42
Фото: 38.mchs.gov.ru
Один человек погиб, судьба еще четырех неизвестна в результате пожара в частном доме в поселке Хомутово Иркутской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС Приангарья.
Сообщение о возгорании в двухэтажном частном строении поступило спецслужбам от очевидца в 08:35 (03:35 по московскому времени). Уточняется, что постройка оказалась целиком охвачена огнем, возникла угроза перехода огня на соседние дома.
На место ЧП были направлены дополнительные службы из Иркутска. В течение часа возгорание было локализовано на площади 216 квадратных метров.
По предварительным данным, в доме на тот момент было девять человек, до приезда спасателей из помещений эвакуировались пятеро, из них один получил травмы и один скончался в скорой помощи.
В настоящее время на месте работают дознаватели. Информация о пропавших уточняется.
Ранее один человек пострадал при взрыве в квартире дома на северо-западе столицы. На кухне квартиры в пятиэтажном жилом доме на улице Героев Панфиловцев произошел взрыв самодельной пиротехники.
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