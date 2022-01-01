Стала известна возможная причина пожара в частном доме под Иркутском

Фото: 38.mchs.gov.ru

Аварийная работа электрооборудования могла стать причиной пожара в частном доме в селе Хомутово Иркутской области, где погибли пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

"После проведения опроса и экспертиз пришли к выводу, что причиной пожара могла стать аварийная работа электрооборудования", – отмечается в сообщении ведомства.

Там также пояснили, что жильцы на учете у компетентных органов не состояли, соседи характеризуют их положительно.

Пожар произошел утром 1 января. Постройка оказалась целиком охвачена огнем, и возникла угроза перехода пламени на соседние дома.

На место ЧП были направлены дополнительные службы из Иркутска. В течение часа возгорание было локализовано на площади 216 квадратных метров.

Сначала сообщалось, что при пожаре погиб один человек, судьба еще четырех была неизвестна. Позже поступила информация, что количество погибших увеличилось до пяти.