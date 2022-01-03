В Минздраве РФ оценили состояние пострадавших в ДТП в Белоруссии

Фото: телеграм-канал "Следственный комитет Беларуси"

Помощник министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Жизнь пострадавших вне опасности, вся необходимая помощь оказывается им в полном объеме", – заявил представитель ведомства.

Кузнецов подтвердил, что российский Минздрав работает с белорусскими коллегами, которые оказывают медпомощь россиянам.

Авария с участием туристического автобуса с гражданами РФ произошла вечером 3 января в Витебской области Белоруссии. По данным местного министерства здравоохранения, ранения получил 41 пассажир, из которых 6 находятся в тяжелом состоянии.