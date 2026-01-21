Форма поиска по сайту

21 января, 21:18

Политика
Депутат ГД Разворотнева: УК не могут повышать плату за содержание общего имущества

В ГД ответили, могут ли УК повышать плату за содержание общего имущества

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В России управляющие компании не могут увеличивать плату за содержание общего имущества, несмотря на рост налогов. Об этом радио КП рассказала замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам депутата, повышение платы может произойти исключительно на основании решения собрания собственников. Без мнений жителей УК не имеют права в одностороннем порядке увеличивать плату за содержание жилья, несмотря даже если осуществляется переход с упрощенной системы налогообложения на НДС.

Ранее россиянам напомнили, что крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут с 10-го на 15-е число месяца с 1 марта. Это поможет исключить просрочки и начисления пений.

Зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отмечал, что данный закон направлен на поддержку россиян. Он пояснил, что не всем гражданам зарплата поступает до 10-го числа. Есть те, кому деньги начисляют 12–15-го числа. Таким гражданам удобнее оплачивать счета после поступления денег.

политикаобществоЖКХ

