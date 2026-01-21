На Украине умер врио главы "Укрэнерго" Алексей Брехт

Фото: телеграм-канал "Укренерго" (Алексей Брехт внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

На Украине умер временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Уточняется, что мужчина скончался на одном из объектов компании. По предварительным данным, его могло ударить током на подстанции.

Ранее в зоне проведения СВО погиб бывший режиссер шоу о путешествиях "Орел и решка" Василий Хомко, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным украинских СМИ, он вступил в ряды ВСУ еще в 2022 году. Выяснилось, что мужчину убили в начале октября, однако долгое время он считался пропавшим без вести. Его смерть подтвердил и бывший ведущий "Орла и решки" Андрей Бедняков.

