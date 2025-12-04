Форма поиска по сайту

04 декабря, 04:37

Происшествия
ТАСС: столкновения ВСУ и ГУР Украины произошли на юге Киева

На юге Киева произошли столкновения между ВСУ и ГУР – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Силовики Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) вступили в противоборство с применением оружия с военнослужащими ВСУ в санатории "Октябрь" в Конче-Заспе на юге Киева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

По данным журналистов, сотрудники ГУР зашли в санаторий и заняли его территорию, выбив перед этим ворота и поломав забор. Они стреляли из оружия в воздух и землю, а также взяли в плен 10 военных.

Позже разведчики отпустили пленных и забаррикадировались в санатории. На месте происшествия уже находятся сотрудники правоохранительных органов. Подробности случившегося выясняются.

Ранее мужчина взорвал гранату в поезде в Житомирской области Украины, когда правоохранители пытались его задержать. Он был родом из Харькова и якобы находился в розыске за незаконное пересечение границы.

Полиция Украины заявила, что он достал гранату во время проверки документов в пограничном районе. В результате взрыва погиб сам мужчина, работница пограничной службы и еще три человека.

происшествияза рубежом

