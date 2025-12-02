RT: в Вене убит сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина

Фото: depositphotos/TakeArt

В Вене убит сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила Кузьмин. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские издания.

По данным СМИ, причиной убийства мог стать долг, который он не возвращал. Отмечается, что его криптосчета оказались пустыми.

В августе этого года во Львове был убит бывший спикер Верховной рады, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Парубий. Стрельба произошла в Сиховском районе города. Он скончался на месте от полученных травм.

Кроме того, в июле в Киеве убили полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. По факту случившегося завели уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов.

