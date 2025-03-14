В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году Демьяна Ганула

Фото: телеграм-канал SHOT

В Одессе был убит радикальный националист Демьян Ганул, который в мае 2014 года организовал поджог Дома профсоюзов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", – написал он в своем телеграм-канале.

Ганул был заочно арестован в апреле 2024 года по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой, писало РИА Новости.

В свою очередь, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Украину виновной в том, что она не предотвратила насилие во время протестов в Одессе в 2014 году. Суд пришел к выводу, что власти не приняли достаточных мер для прекращения насилия, а также не обеспечили своевременную помощь людям, оказавшимся в огне.

В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявлял, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что на тот момент причастные к трагедии не были найдены и никто на Украине не занимался их поисками. При этом Россия, по его словам, знала, кто стоит за преступлением.