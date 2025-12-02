Форма поиска по сайту

02 декабря, 14:26

Происшествия

СБУ задержала британского инструктора, причастного к убийству Фарион и Парубия

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) вместе с британскими спецслужбами задержала гражданина Великобритании Росса Дэвида Катмора, который с прошлого по текущий года осуществлял разведывательную и диверсионную деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, которому информацию предоставили источники в СБУ.

По предварительным данным, в прошлом году мужчина приехал в качестве военного инструктора на Украину, чтобы обучить личный состав украинских военных. При этом раньше Катмор служил в британской армии и выполнял задания на Ближнем Востоке.

Следствие выяснило, что мужчина поставлял и распределял на Украине оружие, из которого были убиты бывший руководитель силового блока одесской ячейки "Правого сектора" (признан экстремистским и запрещен в России) Демьян Ганул, экс-депутат украинского парламента Ирина Фарион и бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий. Сейчас Катмор арестован.

Ганул был убит в Одессе в марте этого года. Спустя время был задержан подозреваемый в убийстве экс-руководителя силового блока одесской ячейки "Правого сектора". Им оказался 46-летний дезертир. По факту произошедшего было возбуждено дело об умышленном убийстве.

Нападение на Фарион произошло во Львове в июле 2024 года. Мужчина выстрелил женщине в голову. Бывшего народного депутата Рады привезли в больницу в критическом состоянии, но врачи не успели ее спасти, поэтому она скончалась.

Запрещенная в России неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power взяла на себя ответственность за убийство Фарион. По данным СМИ, они обвинили экс-депутата в "разжигании ненависти по языковому признаку внутри украинского общества".

Подозреваемого в совершении преступления удалось задержать в Днепре. Затем он был
арестован.

Убийство Парубия произошло в августе этого года. Сообщалось, что он был застрелен в Сиховском районе Львова.

