Фото: телеграм-канал Readovka

В Одессе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве организатора поджога Дома офицеров в 2014 году Демьяна Ганула. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По словам министра, в квартире, где скрывался задержанный, найдено оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено убийство националиста.

Об убийстве Ганула стало известно в пятницу, 14 марта. Он был заочно арестован в апреле 2024 года по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой.

В 2014 году в Доме профсоюзов в Одессе укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана террористической, экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его. По данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, комментируя произошедшее, заявлял, что виновников найдут и покарают. Он акцентировал внимание на том, что на тот момент причастные к трагедии не были найдены и никто на Украине не занимался их поисками. При этом Россия, по его словам, знала, кто стоит за преступлением.