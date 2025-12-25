Световой день в России начнет увеличиваться с 26 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Световой день начнет активно расти с пятницы, 26 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

После солнцестояния, 21 декабря, продолжительность светового дня почти не изменилась.

"Прибавляться день будет не сразу, не зря называют "солнцестоянием" <...> начиная с 26 декабря день пойдет на прирост", – указали специалисты.

Отмечается, что к Новому году световой день увеличится уже на 5–6 минут.

Самый короткий световой день в России был зафиксирован 21 декабря в Полярных Зорях Мурманской области. Светлая часть суток продлилась всего 18 минут и стала самой непродолжительной среди всех российских городов.

При этом наибольшее продолжительным световой день был в самом южном городе России – дагестанском Дербенте. Там Солнце было видно на протяжении 9 часов 7 минут.