Самый короткий световой день в РФ продлится 18 минут

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Самый короткий световой день в России ожидается в воскресенье, 21 декабря, в Полярных Зорях Мурманской области. Светлая часть суток продлится всего 18 минут и станет самой непродолжительной среди всех российских городов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института солнечно-земной физики СО РАН Сергея Язева.

В воскресенье будет наблюдаться зимнее солнцестояние, при котором продолжительность ночи в Северном полушарии Земли станет максимальной. Язев отметил, что на широте Северного полярного круга над горизонтом покажется "лишь краешек солнца" на несколько минут.

"Если горизонт в этом месте неровный (горы и холмы), то Солнце здесь увидеть не удастся совсем", – добавил он.

При этом наибольшая продолжительность светового дня 21 декабря будет в самом южном городе России – дагестанском Дербенте. Здесь Солнце будет видно на протяжении 9 часов 7 минут.

Ранее сообщалось, что в ночь зимнего солнцестояния, с 21 на 22 декабря, жители столицы смогут увидеть метеорный поток Урсиды. Поток связан с кометой 8P/Туттля, и Земля в это время пролетает сквозь шлейф оставленных ею частиц.

Наблюдать поток можно будет при ясной погоде на всей территории РФ до 27 декабря. Визуально метеоры "вылетают" из созвездия Малой Медведицы. Их видимость будет зависеть от погодных условий и отсутствия светового "загрязнения".