15 декабря, 14:44

Наука
МФТИ: алая заря в Москве появилась из-за низкого положения Солнца

Ученые объяснили появление алой зари в Москве

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Алая заря наблюдалась в столице 15 декабря из-за низкого положения Солнца над горизонтом, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МФТИ.

По данным ученых, также оказали влияние высокая прозрачность морозного воздуха и присутствие на большой высоте перисто-слоистых облаков.

"Белый солнечный свет состоит из волн разной длины. Коротковолновое (сине-голубое) излучение сильно рассеивается на молекулах воздуха (эффект Рэлея). Утром солнечные лучи проходят через более толстый слой атмосферы, и его коротковолновая (синяя) составляющая успевает рассеяться", – уточнили в МФТИ.

В институте добавили, что из-за рассеивания доходят в основном красные и оранжевые лучи. При большом количестве капель воды или аэрозолей происходило бы неселективное рассеяние, которое придавало бы небу белесый оттенок, однако морозный антициклональный воздух был чистым и сухим, что обеспечило насыщенные цвета, отметили в пресс-службе.

Перистые облака, состоящие из ледяных кристаллов, служили своеобразным экраном, рассеивая и преломляя солнечные лучи.

Кроме того, над Москвой наблюдалось солнечное гало – кольцо, дуга или столб света вокруг Солнца, сообщает Life.ru. Это явление возникает в верхних слоях атмосферы, когда солнечные лучи преломляются в крошечных ледяных кристаллах.

Солнечное гало чаще всего формируется в перистых облаках и может наблюдаться в любое время года, однако особенно эффектно оно проявляется зимой при морозной погоде и высокой прозрачности воздуха, привлекая внимание горожан и туристов.

Ранее на Солнце появилось крупнейшее за последние годы солнечное пятно. По словам специалистов Лаборатории РАН, оно может либо спокойно пройти по солнечному диску, либо вызвать мощные вспышки, потенциально опасные для Земли.

Эксперты назвали это пятно "черным лебедем" из-за его редкости и полной непредсказуемости. Оно представляет собой одну большую активную область, включающую три группы пятен – № 4 294, 4 296 и 4 298.

