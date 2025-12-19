Межзвездный объект 3I/ATLAS прошел через ближайшую точку к Земле

Фото: ТАСС/Альберт Гарнелис

Межзвездный объект 3I/ATLAS примерно в 07:16 19 декабря прошел через ближайшую к Земле точку. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Расстояние до тела в этот момент составило, и, собственно говоря, все еще составляет, 268 миллионов 918 тысяч километров – огромная по земным меркам величина, хотя, конечно, совершенно ничтожная с точки зрения межзвездных расстояний", – говорится в сообщении.

В лаборатории подчеркнули, что непрерывного наблюдения за объектом не ведется – об этом не сообщала ни одна из систем обзора неба. В связи с этим можно только предполагать, какая у кометы траектория движения – возможно, небесное тело уже движется к Земле. Однако ученые заверили, что в течение короткого времени подобные версии будут, вероятно, опровергнуты.

"На данный момент можно лишь констатировать, что о высадке инопланетян на Землю СМИ не сообщали. Впрочем, полет инопланетного корабля всегда выглядел чрезвычайно странной идеей", – рассказали в РАН.

По словам ученых, трудно представить логику и ресурсы разумных существ, которые около года "ползут через чужую звездную систему, а затем вдруг резко изменяют свой маршрут".

Более реалистичные гипотезы, связанные с автоматическими межзвездными зондами, напротив, не предполагают остановок и требуют строгого следования баллистической траектории, характерной для обычного космического объекта.

Следующей точкой на пути 3I/ATLAS, при условии подтверждения сохранения его траектории, станет Юпитер. Небесное тело пройдет мимо планеты 16 марта на расстоянии около 53 миллионов километров, предположили специалисты. В настоящее время вблизи Юпитера работает космический зонд NASA "Юнона" стоимостью порядка 1,5 миллиарда долларов.

Несмотря на то, что, по мнению экспертов, установленные на нем приборы плохо приспособлены для изучения комет, астрофизик из Гарварда Ави Леб "затратит все усилия на создание информационного фона, чтобы "принудить" NASA направить камеры зонда на комету или даже совершить маневр для сближения "Юноны" и 3I/ATLAS".

В то же время эта идея может поставить агентство перед определенными философскими проблемами. В настоящее время запасы расходного тела на зонде предназначены для его планового сведения с орбиты и уничтожения в атмосфере Юпитера, чтобы избежать риска случайного биологического загрязнения его спутников в случае незапланированного столкновения. Использование двигателей для маневра навстречу 3I/ATLAS может не позволить реализовать этот план, подчеркнули в лаборатории.

По прогнозам ученых, во второй половине 2026 года небесное тело покинет орбиту Юпитера и полностью исчезнет из поля зрения всех земных инструментов наблюдения.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Он представляет собой комету с ядром диаметром до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

Предварительно, никакой опасности для Земли этот объект не несет. При этом Леб высказал версию о возможном необычном происхождении кометы.

NASA полагает, что 3I/ATLAS мог прилететь из звездной системы, значительно более древней, чем Солнечная. Такой вывод специалисты делают на основании высокой скорости, с которой объект вошел в Солнечную систему.

В конце октября южноафриканский радиотелескоп MeerKAT зарегистрировал первый сигнал от 3I/ATLAS. Позднее ученые установили, что после сближения с Солнцем комета не разрушилась и сохранила целостность, что удивило исследователей.

В декабре, по мере приближения к Солнцу, 3I/ATLAS сначала светился красным, затем зеленым, а позже приобрел золотой оттенок. Ученые сообщали, что такие изменения могут говорить о сильном воздействии солнечного излучения и возможном завершении пути кометы.