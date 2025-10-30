Межзвездный объект 3I/ATLAS удивил ученых странным маневром

Фото: xras.ru

Межзвездный объект 3I/ATLAS, который уже прошел половину пути через Солнечную систему, выбрал очень странную траекторию для маневра Оберта. Об этом рассказал в своем блоге астрофизик из Гарварда Ави Леб.

"К сожалению, мы не можем наблюдать 3I/ATLAS с Земли в это подходящее время, что поднимает вопрос: была ли его траектория точно рассчитана внеземным разумом", – написал эксперт.

Леб отметил, что траектория полета объекта заставляет ученых задумываться о его происхождении. Эксперты задаются вопросом, может ли 3I/ATLAS, напоминающий естественную комету, представлять угрозу.

"Будет ли 3I/ATLAS отправлять мини-зонды к Земле в качестве рождественских подарков человечеству?" – пошутил астрофизик.

По его словам, объект будет наиболее близок к Земле 19 декабря – расстояние составит 267 миллионов километров. Когда он примет чисто гравитационную траекторию, ученые смогут прояснить вопрос.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут наблюдать 3I/ATLAS до 17 ноября. В ночь на 29 октября межзвездный объект прошел максимально близкую точку к Солнцу. Его можно будет видеть из Москвы над юго-восточным горизонтом с 05:00 до 07:00.

