Москвичи смогут наблюдать комету 3I/ATLAS до 17 ноября

Межзвездную комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы до 17 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что в ночь на 29 октября комета пройдет максимально близкую точку к Солнцу. Расстояние между ними в этот момент сократится до 1,36 астрономической единицы.

С 30 октября ее можно будет увидеть из Москвы над юго-восточным горизонтом с 05:00 до 07:00.

Ранее стало известно, что ученые смогли впервые применить новую технологию, которая позволила сделать самое четкое изображение звезды в истории наблюдений с наземных телескопов.

Помог в этом фотонный фонарь, который делит свет любой звезды на отдельные каналы и сохраняет мелкие детали, теряющиеся при обычной съемке. Таким образом, астрономы получили точное изображение диска звезды Бета Малого Пса, которая расположена на расстоянии около 162 световых лет от Земли.

