Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 09:33

Наука

Москвичи смогут наблюдать комету 3I/ATLAS до 17 ноября

Фото: emvats/123RF

Межзвездную комету 3I/ATLAS можно будет наблюдать из Москвы до 17 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Отмечается, что в ночь на 29 октября комета пройдет максимально близкую точку к Солнцу. Расстояние между ними в этот момент сократится до 1,36 астрономической единицы.

С 30 октября ее можно будет увидеть из Москвы над юго-восточным горизонтом с 05:00 до 07:00.

Ранее стало известно, что ученые смогли впервые применить новую технологию, которая позволила сделать самое четкое изображение звезды в истории наблюдений с наземных телескопов.

Помог в этом фотонный фонарь, который делит свет любой звезды на отдельные каналы и сохраняет мелкие детали, теряющиеся при обычной съемке. Таким образом, астрономы получили точное изображение диска звезды Бета Малого Пса, которая расположена на расстоянии около 162 световых лет от Земли.

Читайте также


наукагород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика