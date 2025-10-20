Астроном Жуйко назвал условия для наблюдения за кометой Lemmon в Москве

Комету Lemmon можно увидеть на всей территории России впервые за 1 350 лет, рассказали астрономы. По их словам, максимально близко к Земле она подлетит 21 октября. Как жителям столичного региона понаблюдать за редким явлением, разбиралась Москва 24.

Самая яркая комета года?

Комета C/2025 A6 (Lemmon) максимально сблизится с Землей 21 октября. К этому времени ее блеск ожидается на уровне 3,8 звездной величины, сообщил ТАСС.

Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев отметил в беседе с агентством, что наилучшие условия для наблюдения за кометой будут в тех российских регионах, которые находятся выше 50-й параллели северной широты.





Сергей Язев старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор ИГУ Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов <…> комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно.

Саму комету, по данным СМИ, открыли 3 января 2025 года. Период ее обращения составляет 1 350 лет, и в прошлый раз она пролетала близко к Земле в VII веке.

"Видели ли комету в прошлый раз, неизвестно. Хорошо, если она была яркая. Но если у нее была такая же яркость, как сейчас, то заметить ее могли только люди с очень острым зрением", – сказал Язев.

В свою очередь, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман пояснила журналистам, что Lemmon в эти дни блуждает по околополярным созвездиям Северного полушария.

"Комета наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур, над которой она пролетит в конце октября", – рассказала эксперт.

Где искать?





Увидеть комету Lemmon в столице будет непросто из-за погодных условий и светового загрязнения. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

"Найти ее на небе можно с помощью небольшого телескопа или бинокля. Невооруженным глазом в черте города ее не будет видно из-за того, что в Москве очень много фонарей и высотных зданий, которые закрывают небо. Если есть желание, можно уехать за несколько десятков километров от города, выйти в поле. Тогда, возможно, ее получится увидеть", – рассказал Сергей Жуйко.





Сергей Жуйко младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Если небо прояснится, увидеть ее из Москвы можно будет в созвездии Волопас. Именно там располагается самая яркая звезда летнего неба – Арктур, и комета в течение трех ближайших дней будет над этой звездой относительно горизонта. Само созвездие находится на северо-западе относительно Москвы.

В качестве ориентира для наблюдения астроном назвал ковш созвездия Большой Медведицы. Lemmon будет слева от него, добавил он.

Однако Сергей Жуйко отметил, что разговоры о комете года – "ажиотаж, который не соответствует действительности".

"Стоит учитывать, что, в отличие от звезды, яркость кометы визуально будет размазана. В то время как комету года должно быть хорошо видно невооруженным глазом. Например, в 2024 году ей стала Цзыцзиньшань – она была в несколько раз ярче. Несмотря на это, Lemmon действительно самая яркая комета в году", – добавил астроном.

Лектор Московского планетария Ярослав Турилов в беседе с Москвой 24 добавил, что комету в темное время суток будет видно практически по всей России.





Ярослав Турилов лектор Московского планетария На наблюдение будет не так много времени: буквально несколько часов после захода солнца, так как она находится на Западе. Можно попробовать увидеть ее в утренние часы. Для этого необходимы безоблачное небо и открытый горизонт.

В то же время в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН подчеркнули, что шансов увидеть объект без вспомогательных устройств нет.

"Распространяемые СМИ сведения о возможности наблюдения кометы C/2025 A6 (Lemmon) невооруженным глазом могут вводить в заблуждение, так как создают иллюзию для далекого от астрономии человека о возможности выйти вечером под звездное небо и увидеть данное небесное тело без оптических приборов примерно так, как оно показано на фотографиях в интернете", – сказано в телеграм-канале лаборатории.

Погода в столичном регионе тоже не благоволит наблюдению за небесным объектом, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ. По данным синоптиков, в ночь на 21 октября ожидается облачность и умеренный дождь, а также туман в отдельных районах Подмосковья.