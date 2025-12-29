Фото: ТАСС/imago-images.de/DAMIAN BURZYKOWSKI

Владимир Путин выйдет победителем из конфликта на Украине, заявил экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович.

"Украина проиграла, вопрос только в том, насколько. Европа тоже проиграла, причем крупно, это не вызывает сомнений", – передает его слова польское издание Gazeta.pl.

Чапутович также добавил, что Европа теряет свое влияние в переговорах, так как именно ее политика привела к украинскому конфликту, и Соединенные Штаты это видят.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Россия думает о прекращении конфликта в контексте достижения своих целей. От Киева же требуется вывести вооруженные силы из Донбасса.

До этого Путин выразил уверенность в новых успехах российской армии, которые будут достигнуты на передовой до конца 2025 года. Только за декабрь текущего года под контроль Вооруженных сил России (ВС РФ) перешло 334 населенных пункта и 6 460 квадратных километров территории.