29 декабря, 13:17

Политика

В Кремле согласились со словами Трампа о значительном приближении мира на Украине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Позиция Москвы совпадает с недавним заявлением лидера США Дональда Трампа о прогрессе на пути к урегулированию украинского конфликта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он добавил, что Россия думает о прекращении военного конфликта на Украине в рамках достижения своих целей. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ необходимо думать о плане Б в контексте урегулирования ситуации.

Трамп указал, что стороны близки к урегулированию конфликта, по итогам встречи с Зеленским, которая состоялась в штате Флорида 28 декабря. При этом американский лидер признал, что остаются еще 1–2 сложных нерешенных вопроса. Вместе с тем, по его словам, проблема предоставления Украине гарантий безопасности решена на 95%.

Позднее Зеленский подчеркнул, что переговоры США и Украины продолжатся на следующей неделе. Вместе с тем президент Украины добавил, что он договорился с Трампом о том, что тот примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе 2026 года.

Западные СМИ прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

