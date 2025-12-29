Встреча Трампа и Зеленского завершилась

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского во Флориде завершилась. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что переговоры продолжались свыше 2,5 часа. Трамп собирается выступить перед журналистами по итогам встречи. Однако не уточняется, будет ли присутствовать на пресс-конференции Зеленский.

Встреча Трампа и Зеленского стартовала 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Открывая переговоры, американский президент заявил, что, по его мнению, уже существуют основные контуры соглашения о мирном урегулировании на Украине. Он добавил, что в предоставлении будущих гарантий должны участвовать европейские государства.

Кроме того, перед началом встречи Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. В ходе беседы российский лидер подробно изложил главе Белого дома аргументы, касающиеся принципиальной важности фундаментальных договоренностей между Россией и Соединенными Штатами, достигнутых в рамках саммита в Анкоридже.