Врач Королева: таблетка для похудения орфорглипрон не будет популярна в РФ

Потенциальная замена "Оземпика" – новый препарат для похудения орфорглипрон, выпускаемый в виде таблеток, вряд ли станет популярен в России, рассказала Москве 24 врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Егана Королева.

Легально эти препараты к нам не поставляются, а люди стали более осознанными и стараются не приобретать лекарства на черном рынке.

Специалист допустила, что в целом у средства есть шанс стать популярным, так как некоторые пациенты боятся уколов или длительного использования шприц-ручек. Дело в том, что так люди не будут думать, что они "подсаживаются на иглу".

Королева объяснила, что, в отличие от популярных средств для похудения "Оземпика" и "Мунджаро", здесь иное действующее вещество. В "Оземпике" – это семаглутид, а в новом препарате – орфорглипрон, который действует на такие же рецепторы глюкагоноподобного пептида-1.



Егана Королева врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Механизм действия схожий: влияние на ось "кишечник-мозг", благодаря чему сигнал о насыщении поступает быстрее, человек хочет есть меньше и быстрее чувствует сытость. Также происходит снижение аппетита, в частности тяги к углеводам.

Изначально такие препараты создавали для пациентов с сахарным диабетом второго типа и метаболическими нарушениями. Они, в частности, снижают инсулинорезистентность и позволяют контролировать уровень сахара. При этом побочные эффекты от нового средства могут быть такими же, как и у "Оземпика", – дискомфорт в верхней части живота, нарушение стула, тошнота, головокружение и слабость.



Егана Королева врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Основная опасность заключается в том, что люди часто назначают себе такие препараты самостоятельно, по совету знакомых или под влиянием рекламы. К врачам регулярно попадают пациенты с длительными нарушениями стула, забросом еды из пищевода обратно, апатичным состоянием, слабостью. Все эти эффекты связаны с неправильно подобранной дозировкой и отсутствием учета противопоказаний.

Поэтому сначала нужно обязательно обратиться к врачу, сдать анализы, убедиться в отсутствии противопоказаний, собрать анамнез, учесть все хронические заболевания и совместимость с другими препаратами. После этого специалист назначит индивидуальный план и каждые три месяца будет делать контрольные точки для оценки эффекта и побочных эффектов, которые человек сам может не осознавать.

Показанием к посещению врача и возможности назначения таких препаратов является сахарный диабет второго типа с метаболическими нарушениями и лишним весом, если последний не удается победить самостоятельно. Также нужно посетить медучреждение, если человек делает все для похудения, но ничего не выходит, либо у пациента, наоборот, нет дисциплины и он не знает, с чего начать.



Егана Королева врач-эндокринолог, диетолог ЦКБ управления делами президента РФ Людям с расстройством пищевого поведения тоже необходима помощь врача. Важно понимать: эти препараты не панацея. Пока их принимают, есть временной люфт, чтобы изменить образ жизни, пищевые привычки, отношение к еде и физической нагрузке.

По ее словам, пациентам необходимо обязательно двигаться, так как это дает хороший лимфоток, а это путь к снижению веса. Если после отмены препарата человек возвращается к прежнему образу жизни, питанию и гиподинамии, то вес, скорее всего, вернется, резюмировала специалист.

