Врач Скорогудаева раскритиковала тренд на уколы ботокса в ухо для похудения

В Сети заговорили о тренде на похудение с помощью укола ботокса в активные точки уха. В "чудодейственных" способах такого метода разбиралась Москва 24.
Без диет и спорта?
Пользователи Сети обсуждают метод похудения с помощью инъекций ботокса в ухо, который называют "точкой голода". Как утверждают некоторые косметологи, укол в активную акупунктурную зону подавляет аппетит за счет прямого воздействия на центры мозга, отвечающие за голод. В последствии это якобы помогает избавиться от лишних килограммов без диет, физических нагрузок и вреда для здоровья.
По словам одного из специалистов, рекламирующего такие услуги, процедура занимает всего 15 минут и помогает сбросить от 3 до 15 килограммов за месяц, а эффект сохраняется до полугода. Стоимость процедуры составляет примерно 5 000 рублей и более.
Однако пациентки, которые опробовали на себе "точку голода", не спешат делиться хвалебными отзывами. Многие и вовсе не заметили какого-либо положительного результата, о чем рассказали в комментариях.
"Нет волшебной таблетки или укола. Единственное правильное и верное действенное решение – это правильное питание и физическая активность. Эти деньги могли бы потратить на абонемент в зал", – отметили комментаторы.
Ранее стало известно, что продажи БАДов для снижения веса в России выросли в 2,5 тысячи раз. По данным аналитиков, такие препараты фигурировали в каждом десятом аптечном чеке, плюс более трети добавок россияне приобрели на маркетплейсах. Эксперты связывали такой ажиотаж с агрессивной маркетинговой стратегией, а также общим трендом на ЗОЖ и быстрое похудение.
"Носит временный характер"
Методика воздействия на точки уха действительно снижает аппетит, рассказала Москве 24 врач-невролог, рефлексотерапевт Людмила Лебедева. Также за счет этого можно усиливать метаболизм и стимулировать его, отметила эксперт.
Однако врач обратила внимание, что процедура окажется бесполезной без соблюдения сбалансированного питания и нормальной гигиены сна. Дело в том, что гормоны, помогающие похудению, вырабатываются примерно с 23:00 до 03:00. И если человек не будет в это время отдыхать, то начнет поправляться, объяснила специалист.
Также для похудения важно делать регулярные физические нагрузки и минимизировать уровень стресса. В противном случае уровни глюкозы и кортизола повышаются, что мешает похудению, добавила она.
Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с Москвой 24 согласилась, что инъекции ботокса в ухо вряд ли помогут прийти в форму.
При этом доказано, что ботулотоксин хорошо работает с гипертонусом мышц – например, для коррекции мимических морщин. Его также применяют для лечения гипергидроза (избыточной потливости) в области подмышек или стоп. При этом эффект оказывается временным, отметила эксперт.
Эксперт также опровергла мысль, что такая методика повлияет на гипоталамус – центр насыщения в мозге.
"Ботулотоксин действует периферически и не может это делать напрямую. Регуляция этих процессов очень сложна, она связана с уровнем глюкозы, инсулина, серотонина и других факторов. При эндокринном ожирении, сопровождающемся гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью, такой метод вряд ли поможет", – отметила эксперт.
В связи с этим врач призвала к проведению контролируемых исследований этого метода. На данный момент работ, подтверждающих его эффективность, не существует, заключила Скорогудаева.