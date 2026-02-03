Врач Скорогудаева раскритиковала тренд на уколы ботокса в ухо для похудения

В Сети заговорили о тренде на похудение с помощью укола ботокса в активные точки уха. В "чудодейственных" способах такого метода разбиралась Москва 24.

Без диет и спорта?

Пользователи Сети обсуждают метод похудения с помощью инъекций ботокса в ухо, который называют "точкой голода". Как утверждают некоторые косметологи, укол в активную акупунктурную зону подавляет аппетит за счет прямого воздействия на центры мозга, отвечающие за голод. В последствии это якобы помогает избавиться от лишних килограммов без диет, физических нагрузок и вреда для здоровья.

По словам одного из специалистов, рекламирующего такие услуги, процедура занимает всего 15 минут и помогает сбросить от 3 до 15 килограммов за месяц, а эффект сохраняется до полугода. Стоимость процедуры составляет примерно 5 000 рублей и более.

Однако пациентки, которые опробовали на себе "точку голода", не спешат делиться хвалебными отзывами. Многие и вовсе не заметили какого-либо положительного результата, о чем рассказали в комментариях.





пользовательница Сети Я делала эту процедуру давно, результата – ноль. Не ведитесь на это: подруга тоже сделала, и тоже нет результата. Просто красивый пиар, так же чувствуешь голод, и нет чувства жажды, в общем развод. Отдала 7 000 рублей в пустоту.

"Нет волшебной таблетки или укола. Единственное правильное и верное действенное решение – это правильное питание и физическая активность. Эти деньги могли бы потратить на абонемент в зал", – отметили комментаторы.

Ранее стало известно, что продажи БАДов для снижения веса в России выросли в 2,5 тысячи раз. По данным аналитиков, такие препараты фигурировали в каждом десятом аптечном чеке, плюс более трети добавок россияне приобрели на маркетплейсах. Эксперты связывали такой ажиотаж с агрессивной маркетинговой стратегией, а также общим трендом на ЗОЖ и быстрое похудение.

"Носит временный характер"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Методика воздействия на точки уха действительно снижает аппетит, рассказала Москве 24 врач-невролог, рефлексотерапевт Людмила Лебедева. Также за счет этого можно усиливать метаболизм и стимулировать его, отметила эксперт.

Однако врач обратила внимание, что процедура окажется бесполезной без соблюдения сбалансированного питания и нормальной гигиены сна. Дело в том, что гормоны, помогающие похудению, вырабатываются примерно с 23:00 до 03:00. И если человек не будет в это время отдыхать, то начнет поправляться, объяснила специалист.

Также для похудения важно делать регулярные физические нагрузки и минимизировать уровень стресса. В противном случае уровни глюкозы и кортизола повышаются, что мешает похудению, добавила она.





Людмила Лебедева врач-невролог, рефлексотерапевт Иглы в таком вопросе – точно не панацея, они могут лишь немного подтолкнуть к процессу, но значительно снизить вес, думаю, нет.

Врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с Москвой 24 согласилась, что инъекции ботокса в ухо вряд ли помогут прийти в форму.

При этом доказано, что ботулотоксин хорошо работает с гипертонусом мышц – например, для коррекции мимических морщин. Его также применяют для лечения гипергидроза (избыточной потливости) в области подмышек или стоп. При этом эффект оказывается временным, отметила эксперт.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Но, если говорить об ухе, непонятно, куда предлагают делать укол. В органе действительно есть активные точки, и, используя их, некоторые пытались похудеть или бросить курить, вставляя специальные клипсы. Однако эти методы не получили широкого распространения, потому что эффект был недостаточно выраженным. Это говорит о том, что методика не оправдала ожиданий.

Эксперт также опровергла мысль, что такая методика повлияет на гипоталамус – центр насыщения в мозге.

"Ботулотоксин действует периферически и не может это делать напрямую. Регуляция этих процессов очень сложна, она связана с уровнем глюкозы, инсулина, серотонина и других факторов. При эндокринном ожирении, сопровождающемся гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью, такой метод вряд ли поможет", – отметила эксперт.

В связи с этим врач призвала к проведению контролируемых исследований этого метода. На данный момент работ, подтверждающих его эффективность, не существует, заключила Скорогудаева.

