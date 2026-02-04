Гости площадок "Зимы в Москве" поддерживают подопечных фондов и бойцов СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Гости площадок проекта "Зима в Москве" могут поддержать подопечных фондов и бойцов СВО в рамках благотворительных акций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, на катке ВДНХ в субботу, 7 февраля, пройдет традиционный благотворительный день. В его рамках состоятся карнавальный заезд и развлекательная программа. Средства, вырученные от продажи билетов и проката коньков в этот день, направят подопечным фондов Константина Хабенского, "Вера", "Линия жизни", а также фонда поддержки людей с особенностями развития "Я есть!".

В свою очередь, проект "Лесные библиотеки" парков Москвы 7 и 15 февраля проведет мероприятия в поддержку участников спецоперации. В парке "Ходынское поле" 7 февраля проведут мастер-класс по созданию зимней открытки. А 15 февраля желающие смогут освоить технологию изготовления окопных свечей.

Кроме того, в усадьбе Воронцово 7 февраля гостям покажут, как сделать талисман, личный оберег для бойца, а 15 февраля – зимнюю открытку. В парке 50-летия Октября желающие будут учиться отливать окопные свечи и создавать талисманы для участников СВО. Все поделки и открытки передадут бойцам.

Акция "Письмо солдату" также проходит в Куркине по инициативе районной молодежной палаты. Написать слова поддержки и пожелания бойцам можно по пятницам с 17:00 до 19:00 возле катка проекта "Зима в Москве".

В столице также открыто более 30 павильонов "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". В них волонтеры принимают подарки для участников СВО, детей, проживающих в новых регионах, и зоотовары для бездомных животных.

Также в штабах "Москва помогает", волонтерских окружных центрах "Доброе место" и четырех магазинах "Сделано в Москве" проходит акция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Горожане могут поздравить военнослужащих и передать для них товары и праздничные открытки.

Москвичи могут принести классические настольные и другие игры для военнослужащих в госпиталях. Подарки принимают в штабах по сбору гуманитарной помощи, павильонах "Фабрика подарков" и волонтерских центрах "Доброе место".

Организаторы акции "Свет добра" собирают светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость в темное время суток. Передать эти вещи для жителей приграничных регионов можно в павильонах "Фабрика подарков".

Акция "Накорми друга" направлена на помощь эвакуированным животным, содержащимся в приютах Белгородской и Курской областей. От горожан принимают сухой и влажный корм для собак и кошек, витаминные добавки, поводки, ошейники, лежанки, дезинфицирующие средства и прочее.

Помимо этого, юные москвичи до 21 февраля могут присоединиться к акции "Азбука волонтера". Ребят познакомят с разными направлениями добровольческой деятельности в интерактивном формате. Занятия пройдут на площадке проекта "Зима в Москве" на Коптевском бульваре 7 и 21 февраля.

Ранее стало известно, что москвичи за 2 месяца передали в павильоны "Фабрика подарков" более 12 тысяч товаров для участников СВО, детей, проживающих в новых регионах, приютов для бездомных животных. Чаще всего горожане приносили мужские средства личной гигиены, теплые шапки и варежки, игры, сладости и игрушки, корм для собак и кошек. Кроме того, с начала зимы горожане собрали более 6,3 тысячи подарков участникам СВО.