Канадскому фавориту драфта НХЛ-2026 грозит до 20 лет тюрьмы за тяжкое нападение

Фото: AP/Matt Krohn

Канадского хоккеиста, фаворита драфта НХЛ-2026 Гэвина Маккенне обвинили в тяжком нападении и ряде других правонарушений, сообщает RT со ссылкой на ESPN.

Инцидент произошел 31 января. По данным СМИ, хоккеист ударил мужчину по лицу, из-за чего ему потребовалась помощь хирургов.

Кроме того, согласно документам магистратского окружного суда штата Пенсильвания, спортсмена обвиняют в нападении с отягчающими обстоятельствами первой степени тяжести. Оно определяется как попытка причинить тяжкие телесные повреждения или причинение таких повреждений "с преступным безразличием".

Вместе с обвинениями в простом нападении, а также нарушении общественного порядка за домогательства Маккенне грозит до 20 лет тюрьмы или штраф в размере 25 тысяч долларов, то есть около 1,9 миллиона рублей.

Ранее в Москве задержали мужчину, который напал на пассажира в метро. Правонарушитель сначала ударил его ногой по голове, а после разбил стекло в вагоне поезда.

