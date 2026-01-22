Полицейские в Грузии подрались из-за песен Шуфутинского

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полицейские в Грузии подрались из-за песен Михаила Шуфутинского, сообщает "ТВ Пирвели".

Инцидент произошел в ресторане "Моцамета" в Ткибули. Сотрудники охранной полиции заказали "воровские песни" Шуфутинского, однако за соседним столом находились представители криминальной полиции. Они потребовали включить другую музыку, в результате чего между компаниями завязалась драка.

Правоохранители бросали друг в друга различные предметы, затем конфликт продолжился на улице. Разнимать их приехали коллеги из патрульной полиции. Четырем участникам предъявили обвинение в групповом насилии, теперь им грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее двое мужчин в Москве избили посетителя бара во время ссоры. Пострадавшему нанесли удары по туловищу и голове, из-за чего он потерял сознание. Его госпитализировали, а злоумышленников задержали по месту проживания. Спустя время их заключили под стражу.

