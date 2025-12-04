Форма поиска по сайту

04 декабря, 09:53

Происшествия

Повар избил трубой ссорившегося с девушкой мужчину в центре Москвы

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Повар избил трубой мужчину, который ссорился с девушкой в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По данным ведомства, повар, работавший в одном из ресторанов на улице Петровке, заметил у служебного входа, как рядом ругаются мужчина и девушка. Он решил вмешаться, после чего женщина зашла в заведение, а ее спутник остался на улице.

Спустя время последний попытался зайти в ресторан, однако перед этим нанес удар ногой по окну. В ответ повар взял прибор для закрывания жалюзи и, догнав злоумышленника, ударил его по голове. Пострадавший был доставлен в больницу.

Повар после случившегося был задержан. Им оказался 40-летний приезжий из Владимирской области. По факту произошедшего возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В настоящее время мужчина арестован. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее курьер с сумкой ударил ногой по лицу пенсионерку в Новосибирске. Инцидент, который попал на камеры видеонаблюдения, произошел вечером 1 декабря в подземном переходе на площади Ленина.

Пенсионерка от удара упала и ударилась головой о пол и стену. Ей была оказана необходимая помощь на месте происшествия. В "Купере" сообщили, что уволили курьера. Компания осудила действия мужчины.

По факту произошедшего было возбуждено дело о побоях. Спустя время злоумышленник был задержан. Им оказался 28-летний житель Новосибирска. Он планировал скрыться из города после инцидента.

Мужчина объяснил, что избил пенсионерку из-за оскорблений. Свою вину он признал. Представитель МВД России Ирина Волк опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что задержанный является иностранцем.

