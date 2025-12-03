Курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо в подземном переходе Новосибирска

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо в подземном переходе. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 1 декабря. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пожилая женщина отвлеклась на мобильный телефон. В это время подошедший сзади курьер с сумкой нанес удар ногой в область лица, от которого пострадавшая упала.

Женщине на месте оказали медицинскую помощь. Угрозы ее жизни нет, добавили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Новосибирской области.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса доставки товаров и еды "Купер", курьера уволили, а все материалы и данные передали в МВД.

"Купер" решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено", – рассказали в сервисе.

Уточняется, что "Купер" оказывает содействие в расследовании случившегося и настаивает на оперативной и строгой оценке действий нападавшего. Пожилой женщине обещают предоставить помощь.

"По нашим данным, в момент происшествия этот человек не выполнял доставку через "Купер" и не представлял сервис. Безопасность горожан – наш абсолютный приоритет: подобному поведению нет и не будет места на нашей платформе. Также "Купер" проводит дополнительную проверку процессов работы с курьерами", – добавили в пресс-службе сервиса.

Ранее в Тюмени мужчина трижды ударил 98-летнюю пенсионерку рукой по голове, а затем начал требовать деньги, пригрозив ножницами. Так ему удалось украсть у женщины около 29 тысяч рублей. Ленинский районный суд Тюмени приговорил местного жителя к 8 годам лишения свободы.