Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 09:55

Происшествия

Курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо в подземном переходе Новосибирска

Фото: телеграм-канал АСТ-54 Black

В Новосибирске курьер ударил пожилую женщину ногой в лицо в подземном переходе. По данному факту проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 1 декабря. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как пожилая женщина отвлеклась на мобильный телефон. В это время подошедший сзади курьер с сумкой нанес удар ногой в область лица, от которого пострадавшая упала.

Женщине на месте оказали медицинскую помощь. Угрозы ее жизни нет, добавили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Новосибирской области.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и розыск нападавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса доставки товаров и еды "Купер", курьера уволили, а все материалы и данные передали в МВД.

"Купер" решительно осуждает действия курьера, фигурирующего в инциденте. Его личность установлена, сотрудничество с ним немедленно и окончательно прекращено", – рассказали в сервисе.

Уточняется, что "Купер" оказывает содействие в расследовании случившегося и настаивает на оперативной и строгой оценке действий нападавшего. Пожилой женщине обещают предоставить помощь.

"По нашим данным, в момент происшествия этот человек не выполнял доставку через "Купер" и не представлял сервис. Безопасность горожан – наш абсолютный приоритет: подобному поведению нет и не будет места на нашей платформе. Также "Купер" проводит дополнительную проверку процессов работы с курьерами", – добавили в пресс-службе сервиса.

Ранее в Тюмени мужчина трижды ударил 98-летнюю пенсионерку рукой по голове, а затем начал требовать деньги, пригрозив ножницами. Так ему удалось украсть у женщины около 29 тысяч рублей. Ленинский районный суд Тюмени приговорил местного жителя к 8 годам лишения свободы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика