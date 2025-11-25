Жителя Тюмени осудили на 8 лет за нападение на ветерана ВОВ

Фото: depositphotos/andreyuu

Ленинский районный суд Тюмени приговорил местного жителя к 8 годам лишения свободы за нападение на 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Инстанция установила, что в мае 2025 года ранее судимый мужчина пришел к пенсионерке домой и ударил ее 3 раза рукой по голове, после чего потребовал деньги, пригрозив ножницами. В результате он украл у пожилой женщины около 29 тысяч рублей. Суду также известно, что до случившегося злоумышленник приходил к ветерану домой, чтобы провести сантехнические работы.

Суд признал мужчину виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

