Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 09:35

Происшествия

Жителя Тюмени осудили на 8 лет за нападение на ветерана ВОВ

Фото: depositphotos/andreyuu

Ленинский районный суд Тюмени приговорил местного жителя к 8 годам лишения свободы за нападение на 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Инстанция установила, что в мае 2025 года ранее судимый мужчина пришел к пенсионерке домой и ударил ее 3 раза рукой по голове, после чего потребовал деньги, пригрозив ножницами. В результате он украл у пожилой женщины около 29 тысяч рублей. Суду также известно, что до случившегося злоумышленник приходил к ветерану домой, чтобы провести сантехнические работы.

Суд признал мужчину виновным в разбое с причинением тяжкого вреда здоровью и назначил 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

До этого в Москве сотрудник пункта выдачи заказов напал на пожилого мужчину. ЧП произошло на Бирюлевской улице. Работник несколько раз ударил пенсионера по голове, а затем толкнул, из-за чего тот упал. Правоохранители начали расследование.

"Московский патруль": пострадавшие рассказали о нападении неизвестного у стены Цоя

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика