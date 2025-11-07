Жителю Урала дали 9 лет колонии за убийство друга во время игры "Камень, ножницы, бумага"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Туринский суд Свердловской области назначил 9 лет колонии местному жителю Сергею Горячевскому, который убил друга после детской игры "Камень, ножницы, бумага". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

ЧП произошло в мае этого года. Житель Туринской Слободы на протяжении нескольких дней находился в компании друга и его знакомой. В какой-то момент мужчины заскучали и решили сыграть в "Камень, ножницы, бумага" на жизнь, то есть победитель должен был или убить проигравшего, или заказать его убийство.

В результате друг Горячевского проиграл. После этого приятели поругались. Спустя время победитель взял со стола нож, которым резал сало, и нанес три ножевых ранения оппоненту. Напавший попытался спасти своего знакомого, вызвав ему скорую помощь. Однако, несмотря на усилия врачей, потерпевший умер в больнице.

Во время судебного заседания Горячевский не отрицал, что ранил своего приятеля. Однако он указал, что не желал смерти другу. В результате инстанция признала злоумышленника виновным в убийстве. Он приговорен к 9 годам колонии строгого режима. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в течение 15 суток.

Ранее был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомой в подмосковной Лобне. По версии следствия, на дороге между 39-летним мужчиной и его знакомой возник конфликт, в ходе которого подозреваемый, вооружившись кухонным ножом, нанес женщине удары в область груди.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за тяжкое преступление.

