Омичка ударила ножом сестру для доказательства, что может убить человека

Фото: телеграм-канал "Омская полиция"

Жительница Омска ударила сестру ножом в живот, потому что та усомнилась, что она способна ранить человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управление МВД РФ в телеграм-канале.

Две родственницы 55 и 53 лет распивали спиртное и смотрели фильм в квартире на Нефтезаводской улице. Эпизод на экране, где один персонаж ударил ножом другого, заставил одну сестру подначить другую, что та якобы не способна ранить оружием человека. В ответ родственница ударила ее ножом.

Сестра пострадавшей вызвала скорую помощь. Женщину с повреждением желудка доставили в больницу. Ее состояние врачи оценивают как стабильное.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Родственница пострадавшей полностью признала свою вину. Ей грозит до 10 лет колонии.

