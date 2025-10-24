Подозреваемый в убийстве знакомого ножом задержан в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве задержали подозреваемого в убийстве ножом своего знакомого. Перовский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), сообщает телеграм-канал столичного СК.

По версии следствия, ночью 24 октября на улице Большой Косинской между двумя знакомыми произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из мужчин нанес другому не менее 10 ударов ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз, в том числе и судебно-медицинскую. В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в масках убили молодого человека на востоке Москвы, нанеся ему множественные удары. Преступление произошло 21 октября на улице Уткина, мотивом стали личные неприязненные отношения. Несмотря на маскировку, полиция установила и задержала двух подозреваемых 2003 и 2005 годов рождения.