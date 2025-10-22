22 октября, 17:52Происшествия
Дело возбуждено по факту убийства мужчины на улице Уткина в Москве
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на улице Уткина в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
По данным ведомства, погибшим оказался иностранец. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.
Подозреваемыми в совершении преступления стали соотечественники убитого. Они задержаны, в ближайшее время их доставят в подразделение столичного СК. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.
Убийство произошло вечером 21 октября. По информации МВД, двое мужчин в масках приехали на место, где находился потерпевший, на электровелосипедах. Они нанесли ему множественные удары и скрылись. Личности нападавших установили с помощью камер видеонаблюдения.
Полицейские утверждали, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.
