Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено по факту убийства мужчины на улице Уткина в Москве, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

По данным ведомства, погибшим оказался иностранец. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую.

Подозреваемыми в совершении преступления стали соотечественники убитого. Они задержаны, в ближайшее время их доставят в подразделение столичного СК. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств случившегося.

Убийство произошло вечером 21 октября. По информации МВД, двое мужчин в масках приехали на место, где находился потерпевший, на электровелосипедах. Они нанесли ему множественные удары и скрылись. Личности нападавших установили с помощью камер видеонаблюдения.

Полицейские утверждали, что мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.