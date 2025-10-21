Режиссер Сергей Политик убит в Москве после замечания

Фото: kino-teatr.ru

Российский режиссер и оператор Сергей Политик убит в Москве. Об этом сообщил его брат Владимир в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в РФ).

Мужчина рассказал, что прощание и похороны Политика состоятся на этой неделе.

"Он был мне как отец и учитель", – отметил брат умершего, добавив, что у 56-летнего режиссера осталась семья.

Он также сообщил в беседе с газетой "Известия", что на Политика напали вечером 18 октября, когда он вышел в подъезд. Тогда в дом зашли мужчины, имевшие при себе запрещенные вещества. Режиссер сделал им замечание, в результате чего произошел конфликт. Однако ссора в тот момент закончилась мирно.

Со слов брата убитого, спустя время мужчины вновь встретились в подъезде. Тогда снова возник конфликт. Режиссер распылил баллончик в глаза мужчине. В результате последний достал нож и ударил Политика в грудь. Режиссера доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве уточнила, что злоумышленник после конфликта, возникшего на бытовой почве в подъезде на улице Сталеваров, скрылся с места происшествия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

Следователями уже установлена личность злоумышленника. Им оказался иностранец 1992 года рождения. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, которые позволят определить местонахождение напавшего и задержать его.

Ранее в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве арендодателя квартиры. Инцидент произошел 16 октября в квартире жилого дома на Солнцевском проспекте.

По версии СК, подозреваемый и арендодатель распивали спиртные напитки. Между ними возник конфликт, в ходе которого один из них нанес другому не менее двух ударов ножом в шею. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве.

