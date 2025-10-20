20 октября, 18:04Происшествия
Суд в Казани по делу о покушении на жену бизнесмена арестовал ее свекра
Фото: телеграм-канал "112"
Суд в Казани по делу о покушении на супругу бизнесмена Ивана Шевырева арестовал его отца – замдиректора фирмы "Волга-автодор" Станислава Шевырева, передает ТАСС.
Ему избрана мера пресечения сроком на 1 месяц и 28 суток, до 14 декабря.
О нападении на 34-летнюю супругу Шевырева стало известно 14 октября. ЧП произошло на улице Восстания. Неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к женщине и несколько раз ударил ее ножом.
Пострадавшую госпитализировали, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
В рамках расследования был задержан сам Шевырев. Изначально он и его отец были задержаны на 72 часа. Также был арестован другой подозреваемый – Бурихон Хамидов.
Спустя время задержали и предполагаемого исполнителя нападения. Это удалось сделать в результате совместной операции МВД России и Таджикистана.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточняла, что по делу задержаны двое родственников потерпевшей, начальник службы безопасности коммерческой организации и двое сообщников.