Суд в Казани по делу о покушении на жену бизнесмена арестовал ее свекра

Фото: телеграм-канал "112"

Суд в Казани по делу о покушении на супругу бизнесмена Ивана Шевырева арестовал его отца – замдиректора фирмы "Волга-автодор" Станислава Шевырева, передает ТАСС.

Ему избрана мера пресечения сроком на 1 месяц и 28 суток, до 14 декабря.

О нападении на 34-летнюю супругу Шевырева стало известно 14 октября. ЧП произошло на улице Восстания. Неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к женщине и несколько раз ударил ее ножом.

Пострадавшую госпитализировали, было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В рамках расследования был задержан сам Шевырев. Изначально он и его отец были задержаны на 72 часа. Также был арестован другой подозреваемый – Бурихон Хамидов.

Спустя время задержали и предполагаемого исполнителя нападения. Это удалось сделать в результате совместной операции МВД России и Таджикистана.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточняла, что по делу задержаны двое родственников потерпевшей, начальник службы безопасности коммерческой организации и двое сообщников.

