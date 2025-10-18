18 октября, 14:55Происшествия
Бизнесмен Шевырев задержан в Казани по делу о покушении на его жену
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Советский районный суд Казани продлил срок задержания бизнесмена Ивана Шевырева по делу о покушении на его жену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.
Шевырев и его отец Станислав задержаны на 72 часа, указали в суде. Также арестован другой подозреваемый – Бурихон Хамидов.
О нападении на супругу Шевырева стало известно 14 октября. ЧП произошло на улице Восстания. Неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.
Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
