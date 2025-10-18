Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 14:55

Происшествия

Бизнесмен Шевырев задержан в Казани по делу о покушении на его жену

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Советский районный суд Казани продлил срок задержания бизнесмена Ивана Шевырева по делу о покушении на его жену, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Шевырев и его отец Станислав задержаны на 72 часа, указали в суде. Также арестован другой подозреваемый – Бурихон Хамидов.

О нападении на супругу Шевырева стало известно 14 октября. ЧП произошло на улице Восстания. Неизвестный, передвигавшийся на мотоцикле, подбежал к 34-летней женщине и несколько раз ударил ее ножом, после чего скрылся.

Пострадавшую госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

"Московский патруль": суд вынес приговор мужчине, убившему двух пенсионеров из-за денег

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика